El "lado b" de la candidata a la presidencia Sandra Torres

Sandra Torres busca ser electa la primera presidenta de Guatemala.

La candidata ha recorrido los 22 departamentos y casi los 340 municipios del país antes y durante la campaña electoral de 2019.

En sus discursos, Torres ha asegurado que Guatemala merece un mejor futuro, con oportunidades de empleo, más seguridad, programas sociales y combate contra la corrupción.

En las comunidades ha ofrecido mejorar los servicios de salud, construir más caminos y carreteras, perforar pozos mecánicos para abastecer la distribución del agua potable, contratar a más maestros, cuidar los bosques y llevar oportunidades de empleo a través de las zonas francas (maquilas).

Torres también ha rechazado los proyectos de extracción minera, así como el matrimonio entre personas del mismo sexo. La candidata ha afirmado respetar la vida desde su concepción.

Pero, ¿qué más propone? ¿Quién es Sandra Torres, cuál es su perfil? ¿Qué hay detrás del candidata, el “lado B”?

Sandra Torres pasó a la segunda vuelta electoral en 2019. / Foto: Edwin Bercián

ENTREVISTA "LADO B"

Ya conocemos las propuestas políticas y el plan de gobierno de la candidata a la presidencia de la UNE, Sandra Torres, pero, ¿qué sabes de la personalidad de la presidenciable?

Publinews explora el #LadoHumanoDeLaCandidata con una entrevista fuera del formato tradicional político.

Fuera de la política, ¿a qué se dedica Sandra Torres?

Soy abuela. Le puedo decir que la política para mí es una profesión. Cuando yo decidí involucrarme en la política dejé de ser empresaria. Pero igual, tengo mi empresita donde alquilo lo que adquirí durante mis años como empresaria, de eso vivo, no de la política, porque no se vive de la política, sino se hace; aunque algunos sí viven de la política.

¿Cuál expresidente de Guatemala la inspira para ser presidenta? ¿A cuál líder mundial admira?

Juan José Arévalo, que hizo mucho por el país. Ayudó y estableció mucho apoyo para el trabajador. Se constituyó el Seguro Social, las escuelas normales, la educación gratuita, en fin, hizo tanto para el país. He admirado mucho a Nelson Mandela y su trabajo para construir la paz.

¿Teatro o cine, qué le gusta más?

Las dos cosas; la verdad es que disfruto más el cine en la casa con las series de televisión. He ido un par de veces al cine con mis nietos, pero ahora no he podido hacerlo y extraño mucho esa parte. Sobre el teatro, no he visitado. Creo que hay que darles más oportunidades a nuestros artistas, hay que invertir en la cultura.

¿Cuál es su serie de televisión y su película favorita?

“Juego de tronos” y “Vikingos”, enseñan sobre política y ese juego de ajedrez.

De las comidas callejeras (shucos, tacos, dobladas, etc.), ¿cuál es su favorita?

Me voy por shucos y la comida típica. Me gustan los shucos del Liceo Guatemala.

¿Cuál es la playa en Guatemala que considera más atractiva?

Todas son lindas, tanto las del Pacífico como las del Atlántico. Hace falta más apoyo para desarrollar el turismo, pues hay muchas playas y carreteras que están abandonadas, hay que apoyar más al turismo.

Referente a la música, ¿cuál es el género que más le gusta y su canción favorita?

Pop y el rock… Natalia Lafourcade es lo que me ha gustado. También Juan Luis Guerra y algunas canciones que traen nostalgia como las de Los Ángeles Negros, Juan Gabriel y mariachis. Me adapto a la situación. Me gustan los sones y la marimba.

¿En la lectura qué prefiere: novelas, ficción, historia o superación, y cuál es su libro favorito?

Una mezcla de todo. Últimamente me he dedicado a leer la Biblia, tiene muchas enseñanzas y uno aprende a aplicarlas.

¿Cuál es su mejor recuerdo de la infancia?

Estudiábamos en una escuela en Belice, porque mi papá quería que aprendiéramos inglés, que quedaba en una colina y teníamos que subir y bajar dos veces al día. Mi papá nos compró una bicicleta para los cinco hermanos, a mí me tocaba el turno de usarla, pero mi hermano Rolando me la quitó y se la llevó, y lo tuve que correr hasta arriba. Lo alcancé y se la quité. Me gustaba bajar con la bicicleta y con poco freno, pero me recuerdo que mi hermano me distrajo y fui a parar al patio de la casa. Me golpeé. Tenía unos 7 u 8 años.

¿Era traviesa en su infancia?

Me gustaba escalar árboles, me gustaban los columpios, me gustaba la competencia, correr, nadar en los ríos… Sobre todo era buena alumna, me disputaba con un compañero el primer lugar.

Sandra Torres aspira ser la primer presidenta del país. / Foto: Edwin Bercián

¿Cuál clase le gustaba más en primaria?

Matemáticas, lenguaje e historia. Bueno, casi todas las materias, porque siempre quería ser la primera en mi clase. Incluso me saltaron de cuarto a sexto grado después de una evaluación que me hicieron.

¿Se recuerda de su primer beso?

Ese es secreto. Hay besos platónicos, los de sueño y los de verdad. Este último lo di a los 17 años.

¿Recuerda por quién votó la primera vez?

No sé si es bueno decirlo, porque uno pudo haberse equivocado. Voté por Vinicio Cerezo, en la era democrática. Como parte de las contradicciones voté por Jorge Serrano Elías, pero ahí es cuando uno cree en las personas y en los proyectos políticos, pero después uno se lleva la gran decepción; mire lo que está pasando ahora. Espero que no se equivoquen y me den la oportunidad de ser la primera mujer presidente de Guatemala.

¿Tiene alguna fobia?

No, gracias a Dios.

¿Tiene alguna cábala antes de cada mitin o actividad política? ¿Cree en las supersticiones?

Me encomiendo a Dios, eso es lo que hago. No creo en las supersticiones; antes sí, pero luego de tener ese acercamiento con Dios ya no.

¿Qué recuerda cuando le dijeron que iba a ser mamá?

Mucha ilusión; tengo cuatro hijos y con todos es diferente, pero con el primero es un verdadero aprendizaje. Son experiencias que ya con el segundo hijo todo es mucho más fácil y ya con el cuarto no digamos.

¿Quién la asesora en imagen?

Tenemos un equipo de campaña, pero a veces mis hijas y mi hijo me dicen: “Mamá, eso te queda bien” o “Quítate ese saco o pantalón”, pero normalmente es el equipo el que me asesora. Me siento cómoda con jeans, porque me conecta más con la gente.

¿Maneja usted sus cuentas en redes sociales? ¿Qué prefiere: Facebook, Twitter o Instagram?

Voy a ser sincera, 50-50… A veces pido favor que me pongan las cosas, pero doy instrucciones de lo que quiero escribir. En la tarima no saco el teléfono, creo que es de mala educación, se ve impropio. Es más, en mi casa cuando almuerzo con mis hijos tengo una cajita para que dejen ahí su celular y no crear distanciamiento.

¿Ha cumplido todos sus sueños o metas que se propuso en su juventud?

Sí; quería ser profesional y lo cumplí en corto tiempo. Siempre trabajé y estudié, no fue fácil. Me iba en bus y con ahorros logré comprar mi carro: Un Datsun 1000, usado, pero me ayudaba a trasladarme. También logré sacar una maestría.

¿Roja o crema? ¿Barcelona o Real Madrid? ¿Y cuándo fue la última vez que fue al estadio?

Soy roja y le voy al Barcelona. La última vez que fui a un estadio fue hace cuatro o cinco años… fue al Camp Nou.

En caso de ganar la presidencia, ¿a quién le pediría consejos (aparte de sus asesores)?

Mis hijos son buenos consejeros; sin embargo, van a estar en la casa, no los quiero involucrar en la política. Mi hija mayor, Nadia, es la que más me ayuda y me lleva la agenda. También he pensado en las iglesias, acercarme a ellas.

¿Cuál es el recuerdo más triste que tiene?

Cuando murió mi mamá y también cuando falleció mi hermano.

Si gana la presidencia, ¿vivirá en la Casa Presidencial?

Me quedaré en mi casa, que es propia. La verdad es que no tengo lujos, no tengo yates, ni mansiones.

Sandra Torres busca ser electa presidenta de Guatemala. / Foto: Edwin Bercián

EL PERFIL DE LA CANDIDATA

Torres ha intentado dirigir el país en tres ocasiones. La primera vez fue en 2011, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) le negó su inscripción por tener prohibición constitucional.

En 2015 perdió las elecciones con el ahora presidente, Jimmy Morales. Este año se disputa la presidencia con Alejandro Giammattei, del partido político Vamos, quien se ha postulado cuatro veces para ese mismo cargo.

La presidenciable nació en Melchor de Mencos, en Petén, y según su hoja de vida, desde muy pequeña conoció el significado del esfuerzo y la dedicación, valores que la impulsaron a trabajar por el bienestar de la población.

Torres se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y estudió una maestría en políticas públicas en la Universidad Rafael Landívar (URL).

La candidata empezó en la política en 2002 y es fundadora del partido UNE, el cual llevó a la presidencia a su exesposo Álvaro Colom.

Durante ese gobierno, Torres, como primera dama, coordinó el Consejo de Cohesión Social, donde se implementaron los programas Mi Familia Progresa, Bolsa Solidaria y Comedores Solidarios, los cuales promete restablecer de ser electa presidenta.

Sandra Torres busca dirigir el país con el partido político UNE, del cual es fundadora. / Foto: Edwin Bercián

SU COMPAÑERO DE FÓRMULA

Carlos Raúl Morales es quien acompaña a Torres en la vicepresidencia.

Morales fue titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) desde 2014 hasta 2017.

El candidato obtuvo el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Usac, pero su mayor experiencia está en la carrera diplomática.

Morales fue presidente del Consejo de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), además dirigió dos Asambleas Generales Extraordinarias de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y fue presidente de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD).

El binomio presidencial de la UNE está conformado por Sandra Torres y Carlos Raúl Morales.

