El 10 de la candidata: Sandra Torres, presidenciable de la UNE

1. "El verdadero cambio de Guatemala".

Torres dijo estar convencida de “representar el verdadero cambio que necesita Guatemala y que está preparada para gobernar, porque tiene un plan de gobierno, equipo y experiencia”.

La presidenciable se acompaña en la contienda electoral del excanciller Carlos Raúl Morales.

Por otro lado, dijo que no teme salir involucrada en un caso de corrupción y aseguró que todo el financiamiento que ha recibido en el partido ha sido reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

2. ¿Cómo es su relación con los empresarios?

Muy buena, siempre ha sido buena, aunque han tratado de desvirtuarla, desacreditarla y difamarla. Yo necesito tener buen contacto y buena comunicación con ellos porque son los que generan trabajo.

Más de 160 mil jóvenes se gradúan anualmente y no consiguen trabajo y más de 200 mil guatemaltecos viajan todos los años a Estados Unidos buscando mejores oportunidades.

De la mano de los empresarios quiero generar empleo porque es lo que se necesita en Guatemala. Estoy segura que de la mano de ellos podemos encontrar soluciones.

3. ¿Cuál es su propuesta para eliminar la corrupción?

La lucha contra la corrupción e impunidad es un compromiso, haremos un gobierno abierto y transparente. Queremos tener una fiscalía anticorrupción en cada institución.

En los primeros cien días voy a implementar una reforma al Estado, es decir hacer cambios a la Ley de la Contraloría y a la de Contrataciones del Estado, e implementar un gobierno electrónico.

Se hará una auditoría en el gobierno porque sospechamos que hay más de 40 mil plazas fantasma que suman alrededor de Q2 mil millones. Se eliminarán los viáticos, lujos, alimentación, etc.

4. ¿Cómo trabajará con los programas sociales en su gestión?

Los programas sociales están en el eje de protección social de mi plan de gobierno y estos responden a políticas públicas. Estos son programas temporales que tienen como componente la capacitación.

Durante mi gobierno vamos a crear el registro único de beneficiarios para darle transparencia, el cual ya fue implementado, pero que fue eliminado.

La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) pasará a ser responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el cual se cambiará porque resultó ser un elefante blanco lleno de corrupción y de plazas fantasma.

5. ¿Por qué no ha asistido a los debates presidenciales?

Fui a presentar mi plan de gobierno a la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), no fui al foro de ellos porque de ahí se filtraron las preguntas del debate que tuve en 2015 con Jimmy Morales, que fue parte de lo que salió públicamente en los correos electrónicos cuando lo denunciaron por financiamiento electoral no reportado. Y no es justo que le hayan filtrado las preguntas y me hayan hecho una encerrona, lo cual afectó mi candidatura, y nunca se disculparon conmigo por haberle pasado las preguntas. Necesitamos unidad en el país.

Sandra Torres fue proclamada como candidata a la presidencia por el partido UNE. / Foto: Edwin Bercián

6. ¿Cómo atraer inversiones para generar empleo?

La certeza y la seguridad jurídica son muy importantes para atraer empleo. Las necesitamos para que los empresarios regresen al país, obviamente hay que invertir en seguridad.

Mantener el equilibrio y la confianza es necesario para que los empresarios inviertan con reglas claras. No podemos estar cambiando las reglas a cada rato porque genera inestabilidad. Se debe terminar con la polarización y confrontación que hay.

7. ¿Hará una reforma a la Ley de Minería?

Hay alrededor de 11 iniciativas sobre la Ley de Minería en el Congreso. Hay que trabajar en una normativa para el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se hagan las consultas comunitarias y vinculantes, y eso es lo que ha mandado la OIT y tenemos que trabajar en esa parte, que la Corte de Constitucionalidad (CC) mandó al Congreso a normar esa parte, que hasta la fecha no se ha logrado porque se necesitan 105 votos.

8. ¿Ve como opción los salarios diferenciados?

Puede ser una opción para llevar empleo al área rural, donde se necesitan oportunidades de trabajo, pero también que se les garantice educación y salud de calidad, ya que es donde se necesita la presencia del Estado, con infraestructura. Se debe revisar la propuesta de los salarios diferenciados porque deben haber, pero con derecho a pasivo laboral y con prestaciones de ley.

9. ¿Es usted la que habla en el audio con Gustavo Alejos?

No puedo negar que soy, claro que soy yo, pero nunca se dio. El audio lo sacaron de contexto. Él me llamó, me hizo una propuesta y me asusté cuando me dijo la cantidad (Q40 millones) pero estos nunca se dio, y si se hubiera dado se hubiese reportado. Fue una persecución política. Claro que lo ofreció, pero que lo hubiera realizado es distinto, pero no se concretó y se sacó de contexto.

10. ¿Qué responde al haber apoyado el “pacto de corruptos”?

Había dos delitos, el 407 “N”, que al final se tenía que cambiar, pero se confundió con el otro que era con el que no estoy de acuerdo y luego se aprobó el 407 “O”, que era necesario aprobar porque era una exhortativa de la CC y se mezclaron las dos cosas, pero lo que tengo que aceptares que fue un error de la bancada UNE haber apoyado esa iniciativa, pero los diputados enmendaron ese error.

Sandra Torres fue primera dama en 2007. / Foto: Edwin Bercián

Campo minado

Es la sección en la que Publinews le pregunta a cada candidato sobre cinco temas polémicos para ver qué responde de acuerdo a sus valores y su visión de Estado. Sandra Torres respondió lo que piensa sobre la CICIG, educación sexual, prostitución, matrimonio igualitario, y despenalización del aborto.

CICIG

“No, la CICIG se termina en septiembre, renovarla significa que pase nuevamente por el Congreso. Tengo un compromiso contra la impunidad”.

Educación sexual

“Hay una ley de planificación familiar. Hay que darles información a los niños y adolescentes, el tema hay que trabajarlo con seriedad y responsabilidad”.

Prostitución

“Cero tolerancia, hay que generar más oportunidades de empleo y recuperar a esos hombres y mujeres que se dedican a hacer ese tipo de trabajos sexuales”.

Matrimonio igualitario

“No, no creo en eso, no es necesario. El Código Civil dice que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. 'Génesis' habla de que Dios creó al hombre y a la mujer”.

Aborto

“Estoy a favor de la vida desde su concepción. Tenemos que trabajar en la prevención (para evitar que sigan habiendo casos de niñas siendo madres)”.

Sandra Torres participa en las elecciones generales de 2019 con el partido UNE. / Foto: Edwin Bercián

Otras preguntas

¿Cuál fue el último libro que leyó?

Mi plan de gobierno.

¿Cuál es su lugar favorito de Guatemala?

Laguna del Tigre, en Petén, y Río Azul, en Huehuetenango.

¿Qué hace en su tiempo libre?

Meditar y orar, últimamente lo he hecho mucho.

¿Qué tan importante es para usted la familia?

Es la base de la sociedad, es el núcleo del país. La familia es la base de mi programa de gobierno.

¿Cuál es su comida favorita?

Tortillas y frijoles.

¿Practica algún deporte?

Trato de hacer ejercicio todos los días, es parte de mi rutina diaria, aunque por la campaña se me ha dificultado.

Sandra Torres busca ganar la presidencia del país con el partido político UNE. / Foto: Edwin Bercián

Conociendo al binomio presidencial del partido UNE

Sandra Torres, presidenciable de la UNE, buscará por tercera vez presidir el país.

La primera vez fue en 2011, pero la Corte de Constitucionalidad (CC) no le permitió su inscripción por prohibición constitucional. En 2015 perdió las elecciones generales con el ahora presidente, Jimmy Morales.

La presidenciable nació en Melchor de Mencos, Petén, y según su hoja de vida, desde muy pequeña conoció el significado del esfuerzo y la dedicación, valores que le impulsaron a trabajar por el bienestar de la población.

Torres es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Rafael Landívar (URL).

La candidata empezó en la política en 2002 y fue fundadora del partido UNE, el cual llevó a la presidencia a su exesposo Álvaro Colom.

Durante el gobierno uneista, Torres, como primera dama, coordinó el Consejo de Cohesión Social, donde se implementaron los programas como Mi Familia Progresa, Bolsa Solidaria y Comedores Seguros.

Por su parte, Carlos Raúl Morales, vicepresidenciable de la UNE, fue ministro de Relaciones Exteriores (Minex) desde 2014 hasta 2017.

El candidato se graduó de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Usac, pero su mayor experiencia está en la carrera diplomática.

Morales fue presidente del Consejo de la Organización Internacional del Azúcar (OIA), además dirigió dos Asambleas Generales Extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y fue presidente de la Comisión Interamericana para el control del Abuso de Drogas (CICAD).

Torres y Morales buscan ganar las elecciones generales de 2019.

Sandra Torres y Carlos Raúl Morales conforman el binomio presidencial del partido político UNE. / Foto: Edwin Bercián

