Sandra Torres: "En la política no se puede improvisar, tenemos un buen equipo y experiencia"

¿Cómo recibe la noticia de que está en segunda vuelta?

Contenta, estoy agradecida con Dios y con los guatemaltecos que votaron por mí. Estamos pendientes de los resultados finales, pero las encuestas de opinión proyectaban de que íbamos a pasar a la segunda vuelta. Vamos a luchar hasta conseguir el último voto.

¿Cuáles factores influyeron para que pasar al balotaje?

La UNE es un proyecto político que se viene construyendo desde hace años, en la política no se puede improvisar. Un equipo político se construye con tiempo, con una planificación, con buen equipo y con experiencia.

¿Cómo fortalecerán su estrategia política?

Estamos a la espera de los resultados finales, pero estamos por definirla.

¿Cuáles son las debilidades de Alejandro Giammattei, de Vamos, con quien se disputará la presidencia?

No me quiero anticipar a eso porque no hemos hecho el análisis, no quiero ser irresponsable. Vamos a hacer una estrategia y focalizaremos esa parte.

¿Cómo convence a quienes no votaron por usted?

Les agradezco, les pido que nos escuchen, que conozcan la propuesta porque tengo equipo, experiencia, voluntad política, amor y pasión por Guatemala y para los guatemaltecos.

El rechazo inició en la campaña electoral de 2011 cuando Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina (exfuncionarios de gobierno encarcelados por varios casos de corrupción) empezaron a descalificarme cuando intenté participar como candidata a la presidencia, por eso apelo a que no haya campaña negra, porque eso desprestigia a los políticos y lo que queremos es gobernabilidad democrática y competencia, la cual se construye con propuesta y no descalificando al oponente.

Le apostamos a la propuesta y a las soluciones a los problemas del país. Le pido a la población que nos apoye.

Sandra Torres emitió su sufragio en el colegio Valle Verde, en la zona 15 capitalina. / Foto: Edwin Bercián

¿Se sabe cuántas alcaldías y diputaciones ganaron?

Todavía no, pero nuestro objetivo era más de cien alcaldías y unos 50 diputados.

¿Cómo trabajarán con los alcaldes, les pedirán apoyo para la segunda vuelta?

Esa parte es una estrategia que también vamos a definir y platicar. Los alcaldes saben que la UNE es un proyecto político que ha respetado el trabajo municipal y saben que con este partido sí se puede trabajar, porque nos conocen, nos han visto trabajar y hemos dado resultado, eso es una ventaja.

¿Quiénes la acompañarán a hacer gobierno?

Todavía no vamos a dar nombres, tenemos un equipo alrededor de la construcción de nuestro plan de gobierno. Necesitamos el apoyo de varios sectores, por eso no nos queremos anticipar, pero todo va a girar en relación al plan de trabajo, el cual está sustentado en: Reactivación económica para la reactivación de empleo, seguridad y justicia, protección social y un gobierno eficiente y transparente. Queremos que nos acompañen las mejores personas del país. Necesitamos trabajar de la mano con los empresarios.

¿Tiene el apoyo del sector empresarial?

Vamos a estrechar lazos con el sector privado, necesito trabajar con los empresarios para generar trabajos porque son ellos los que los generan.

¿Qué opina de la participación de Thelma Cabrera, una mujer indígena que buscó la presidencia y se disputa el tercer lugar?

La participación de las mujeres es buena y sana para el fortalecimiento de la democracia. La mayor parte del padrón electoral está conformado por mujeres y eso responde a los resultados que se han logrado. Todos los guatemaltecos tenemos derecho a participar, esa es la fuerza de la democracia.

Sandra Torres habló con Publinews después de que pasó a segunda vuelta. / Foto: Edwin Bercián

Tres aspectos relacionados

Se acompañó de su familia: Torres llegó el domingo a emitir su sufragio al centro de votación ubicado en el colegio Valle Verde, en la zona 15 capitalina, y la acompañaron sus tres hijas y tres nietos.

Torres llegó el domingo a emitir su sufragio al centro de votación ubicado en el colegio Valle Verde, en la zona 15 capitalina, y la acompañaron sus tres hijas y tres nietos. Siguió el desarrollo de las elecciones: Después de que emitió su voto, Torres siguió el proceso electoral desde su vivienda y se informó sobre lo que ocurría en los centros de votación instalados en el país.

Después de que emitió su voto, Torres siguió el proceso electoral desde su vivienda y se informó sobre lo que ocurría en los centros de votación instalados en el país. Recorre centro de operaciones: La presidenciable de la UNE, después de la medianoche, llegó al Parque de la Industria, donde funcionó el centro de operaciones del TSE, y dio entrevistas a la prensa.

Foto: Edwin Bercián

También puedes leer: