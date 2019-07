EE.UU. amenaza con sancionar a diputados que obstaculicen acuerdo de país seguro

Por medio de una serie de mensajes publicados en Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al gobierno de Guatemala de “romper” el trato que tenían con Washington para firmar un acuerdo de tercer país seguro.

El acuerdo permitiría al país dar refugio a quienes buscan asilo político en esa nación.

Ante la negativa, Trump advirtió con imponer un impuesto al envío de remesas y con incrementar los aranceles a las exportaciones de los productos guatemaltecos que se envíen a EE.UU.

….Tariffs, Remittance Fees, or all of the above. Guatemala has not been good. Big U.S. taxpayer dollars going to them was cut off by me 9 months ago.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019