“Guatemala no firmará acuerdo de tercer país seguro”, reitera el Gobierno

El Gobierno de Guatemala reiteró este miércoles que el país no firmaría un acuerdo de tercer país seguro para resguardar a migrantes que buscan asilo en Estados Unidos.

Mientras tanto, el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló ayer que el país centroamericano declinó de este proceso y reprochó tal acción.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, dijo que no es quien para contrariar las declaraciones del presidente estadounidense; sin embargo, aseguró que no se pretendía, ni se planifica por ahora, suscribir ese acuerdo.

“Lo que sí puedo decir es que en mis haberes, en mi conocimiento está que Guatemala no firmará ningún acuerdo de tercer país seguro”, señaló.

En un comunicado emitido el pasado fin de semana, el Ejecutivo guatemalteco ya había asegurado que en ningún momento se contempló suscribir un compromiso de ese tipo.

En el documento también resaltó que Guatemala continuará con la discusión de los asuntos bilaterales con EE. UU. para el beneficio de la sociedad.

Trump también mencionó ayer que se recortaría la ayuda económica a dos de los países del triángulo norte de Centroamérica por su falta de acciones para atender la migración irregular.

El gobierno informó que el presidente, Jimmy Morales, ya no viajará a Estados Unidos.

“Estamos mandando cientos de millones de dólares a Guatemala y Honduras y no les enviaremos más, no les hemos estado mandando en el último año porque no estaban haciendo nada por nosotros”, expresó.