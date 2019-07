Trump acusa a Guatemala de “romper” acuerdo y amenaza con nuevas “tarifas” a remesas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a las autoridades de Guatemala de "romper" el supuesto trato que tenían con Washington para firmar un acuerdo de tercer país seguro.

Por medio de una serie de mensajes publicados en Twitter, el mandatario advirtió, además, que ante la negativa de Guatemala de firmar el supuesto acuerdo, ahora su administración está revisando nuevas "tarifas".

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes números de personas, algunas con antecedentes criminales, a los Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros para firmar un necesario tratado de tercer país seguro", escribió Trump en la red social.

"Estábamos listos para firmarlo. Ahora estamos revisando tarifas de prohibición, tarifas de remesas o todo lo anterior. Las grandes cantidades de dinero de los contribuyentes estadounidenses destinadas a ellos fueron eliminadas por mí hace 9 meses", añadió.

….Tariffs, Remittance Fees, or all of the above. Guatemala has not been good. Big U.S. taxpayer dollars going to them was cut off by me 9 months ago.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019