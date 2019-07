Analistas: La CC no ordenó detener negociaciones

El excanciller Gabriel Orellana se refirió en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas sobre los señalamientos del Gobierno de Guatemala a la Corte de Constitucionalidad (CC) luego de los mensajes del presidente estadounidense Donald Trump sobre imponer tarifas a las remesas.

El excanciller contradice el argumento, tanto del presidente Morales como de la Cancillería, y sostiene que el amparo de la Corte no le prohibía al Gobierno seguir negociando convenios bilaterales con EEUU, sino que lo obligaba a que lo que se acordara tuviera que pasar por el Congreso

De acuerdo con Orellana, ha habido un manipuleo sobre lo que dijo la CC en relación a la amenaza de un acuerdo de tercer país seguro, que el mandatario estadounidense asegura había negociado con las autoridades guatemaltecas.

Se ha hecho una mala conceptualización de lo dicho por la corte y esta forma de amañarlo es algo obvio y característico de este Gobierno, señaló el excanciller.

De acuerdo con el entrevistado, la corte lo no hizo ninguna prohibición al Presidente, sino más bien le pidió someter cualquier convenio internacional, que pudiera afectar una ley nacional, con el Congreso de la República.

Tercer país seguro

El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Eric Maldonado, coincide con Orellana y afirma que la CC no ordenó suspender las negociaciones bilaterales que llevaba a cabo el Gobierno con EE. UU., pero que de no haber resuelto como lo hizo "hoy seríamos tercer país seguro".

Según el padre Juan Luis Carbajal, de la Pastoral de Movilidad Humana del Arzobispado, antes de firmar un acuerdo de tercer país seguro debería de ser una nación segura para sus ciudadanos.

De acuerdo con los analistas, el código de migración sería el primer grupo de normas nacionales afectadas por un convenio de tercer país seguro.

Orellana también se refirió al comunicado conjunto que realizó este lunes de manera bilateral Guatemala con Estados Unidos obliga a un tratado internacional.

Morales: Repercusiones de EE. UU. hacia Guatemala se derivan de acciones de la CC El presidente Jimmy Morales señaló al máximo tribunal de dictaminar en reiteradas ocasiones en contra del contenido y espíritu de la Constitución Política, por lo cual espera que los magistrados “con madurez” den la cara a cada familia que obtiene un beneficio a través de las remesas y podrían verse afectadas.

Gobierno señala a la CC

El mandatario Jimmy Morales aseguró que las repercusiones del Gobierno de Estados Unidoshacia Guatemala se derivan de una serie de acciones “contraproducentes” de la Corte de Constitucionalidad (CC).

A su criterio, el máximo tribunal ha dictaminado en reiteradas ocasiones en contra del contenido y espíritu de la Constitución Política de la República.

Su pronunciamiento se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera de posibles “tarifas” a las remesas luego de que Guatemala frenara la firma de un acuerdo para convertirse en tercer país seguro.

La máxima corte informó que por el momento no tiene ningún pronunciamiento respecto a los señalamientos del Gobierno de Morales en relación a los mensajes de Trump.