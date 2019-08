McAleenan realiza “ofensiva” en el país tras firma de acuerdo migratorio

El secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, llegó este 31 de julio al país en medio de protestas ciudadanas y comentarios en contra del acuerdo migratorio que firmó la semana pasada con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Esta es la sexta vez que McAleenan arriba al territorio nacional en este año. Su recorrido finaliza este 1 de agosto, pero antes hablará con el presidente, Jimmy Morales.

Durante su visita sostuvo reuniones con diplomáticos estadounidenses, con los candidatos a la presidencia por los partidos UNE y Vamos, miembros de organizaciones internacionales y no gubernamentales, así como con algunos representantes del sector privado.

Los temas que abordaron fueron los acuerdos de visas agrícolas y el de migración, por el cual Guatemala sería refugio para emigrantes y que entrará en vigencia este mes.



Defiende a Guatemala

El 26 de julio de 2019, McAleenan y Degenhart firmaron el acuerdo migratorio en el despacho oval de la Casa Blanca.

Después, McAleenan sostuvo una conversación telefónica con reporteros de medios estadounidenses, en la que una periodista le consultó sobre las medidas que tomaría su gobierno para responder a las inquietudes de los futuros solicitantes de asilo respecto a la inseguridad en Guatemala.

A esto respondió: “Creo que es arriesgado etiquetar a un país completo como inseguro. Guatemala ha tenido una reducción significativa en su tasa de asesinatos y en la tasa de crimen violentos en los últimos cinco años. Anticipamos que eso seguirá así”.

McAleenan continuó: “Obviamente hay lugares en Guatemala y en los Estados Unidos que son peligrosos, pero eso no significa que no tenga un proceso adecuado, un proceso justo y completo al que los solicitantes de asilo se puedan presentar para obtener protección bajo ley internacional. En eso se enfoca el estatuto. Esto no significa la seguridad de todos los riesgos”.

Asimismo, al secretario se le consultó si consideraba que el Congreso ratificaría rápido el acuerdo, teniendo en cuenta que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió una resolución en la que recuerda que ese tipo de convenios deben pasar por ese organismo, y respondió: “En términos del proceso de Guatemala, dejaré que los guatemaltecos lo definan. Ellos creen que pueden trabajar esto, conforme a su régimen legal y la supervisión de la CC”.

McAleenan también dijo que el término “tercer país seguro”, el cual ha utilizado los Estados Unidos para llamar el acuerdo migratorio, es un coloquialismo en la Ley de Nacionalidad de Inmigración.

Continúan protestas

Los estudiantes de la Universidad de San Carlos (Usac) continuaron con las protestas en los que la principal demanda es contra el acuerdo firmado con EE.UU.

Hasta el 1 de agosto, se habían tomado el campus central, el Paraninfo, el Museo de la Universidad de San Carlos (Musac) y los centros universitarios Metropolitano, de San Marcos y de Chimaltenango.



