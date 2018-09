Seis revelaciones de la exasistente de Alejandro Sinibaldi al MP

Anelisse Herrera, quien fue asistente del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, declaró ante el Ministerio Público (MP), el 22 de febrero de 2018.

Su declaración forma parte del expediente del caso “Construcción y Corrupción”, el cual lleva la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) del MP.

Estas son las declaraciones más fuertes de Herrera que quedaron descritas en un oficio de la Fiscalía.

Del 2012 al 2015, Sinibaldi adquirió la mayoría de sus propiedades, entre ellas el apartamento en Las Margaritas, en la zona 16. Todos sus inmuebles servían como caletas para guardar sus más de Q100 millones en efectivo.

Después de que salió a luz el caso “La Línea”, el exministro, nervioso, le pidió a Herrera, a su hermano Juan Pablo Sinibaldi y Pedro Valenzuela, que fueran a Las Margaritas y que sacaran los Q39 millones en efectivo, los cuales después repartió entre sus allegados para que se lo guardaran.

Como el ambiente no era seguro para Sinibaldi, se fue de viaje a Miami con su familia. A Herrera le sugirió irse de vacaciones a donde su hermana en Estados Unidos. Después de unos meses, ambos regresaron, por separado, al país.

Sinibaldi también se “reunía mucho” con “el Gato” Herrera, quien supuestamente es Gustavo Herrera, involucrado en la estafa de Q350 millones al Seguro Social en 2003.

Herrera contó que un día su jefe le pidió “que sacara a todos los trabajadores temprano de la oficina” porque él tenía una reunión importante. Le ordenó que arreglara la sala blanca, que pusiera una botella de vino y unas copas, también que comprara unos jamones y quesos.

“De repente llega la persona que estaban esperando, que cuando me di cuenta era la señora fiscal, la licenciada (Thelma) Aldana, esa fue la primera vez que yo la vi en la oficina… Y así fueron más o menos unas tres veces que llegó, pero siempre llegaba acompañada de ‘el Gato’ Herrera, nunca llegaba sola”, relató a la Fiscalía.

Rootman Pérez, quien fue secretario de Política Criminal del MP durante la gestión del Aldana, dijo que su jefa conoció a Sinibaldi en la gestión del entonces presidente Otto Pérez y recordó que fue a dos reuniones con otros exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Aseguró que “nunca acudió acompañada del señor Herrera”.

El Movimiento Reformador (MR) participó en las elecciones de 2015. Esa agrupación le fue comprada a Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio. Los pagos los coordinó el viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía.

Desde antes del proceso electoral, Sinibaldi había pactado que los diputados electos con el ahora cancelado Partido Patriota (PP) y Luis Hernández Azmitia, actual jefe de la bancada MR, se pasarían a ese grupo político.

El operador para conformar el bloque legislativo fue Luis José Fernández Chenal, quien fue subjefe del PP durante la legislatura 2012-2016. Los pagos de Q25 mil a los tránsfugas se entregaban en sobres de papel manila, contó Herrera.

Durante la campaña electoral de 2015, Sinibaldi puso a disposición uno de sus helicópteros para Jimmy Morales, quien participaba como candidato a la presidencia por el partido FCN-Nación. El acercamiento lo hizo a través de Mejía.

Con Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), hizo un “canje por movimiento de tierras” el cual sirvió para que el exministro construyera su casa en Muxbal.

Otra parte de la declaración de Herrera indica que Sinibaldi se reunía con magistrados de la CC (Corte de Constitucionalidad) o la Suprema (CSJ) en el hotel Vista Real, ubicado en carretera a El Salvador.

“Al principio eran suites y a veces si no había disponibilidad me daban un salón, cotizaba no solo el espacio sino también meseros y dependiendo de la hora comida o coffee break, solo el licor si lo mandaba yo con el de seguridad que era también con quien mandaba el pago”, recordó.