Rodrigo Arenas regresará al país para aclarar que no recibió soborno

Un día después de que el expresidente de la Cámara de la Construcción, José Luis Agüero, confirmó que le entregó un soborno de Q500 mil a Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), este anunció su llegada al país.



Arenas llegará al país en medio de los señalamientos de Agüero y después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) allanó las oficinas del MCN.

Agüero se presentó a declarar en la audiencia que se lleva por el caso Corrupción y Construcción en el Ministerio de Comunicaciones, el cual involucra al exministro Alejandro Sinibaldi.

Durante su declaración el empresario aseguró que por orden de Sinibaldi le entregó Q500 mil, de Q1.5 millones, a Rodrigo Arenas, del MCN.

Recordó que Anelisse Herrera, asistente personal de Sinibaldi, capturada e involucrada en el caso, lo llamó y le dijo que como parte del soborno le tenía que pagar una cantidad millonaria a Arenas.

Me dijo que su jefe le había dicho que me llamaría Rodrigo Arenas, del MCN, para que a su cuenta del 15 por ciento le diéramos Q1.5 millones en tres pagos. Recibí la llamada de Arenas y me pasó un recibo de Q500 mil y nosotros le pagamos ese dinero”.