Gobierno "respeta" la decisión de la CC al evitar la salida del embajador sueco

El Gobierno de Guatemala siempre procurará porque las relaciones diplomáticas con otros Estados se desarrollen en el marco del respeto, la soberanía, el interés nacional y la observancia del derecho internacional”, fue la respuesta del Ejecutivo luego de que tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) frenaran la salida del embajador sueco, Anders Kompass.

La máxima corte constitucional otorgó ayer un amparo provisional que evita el relevo del diplomático europeo.

La resolución de la CC fue por los amparos que presentaron la Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo Marroquín.



Publicidad



¿Qué dice la resolución?

Con la acción, se le ordena al presidente, Jimmy Morales, a reconducir la petición del embajador Kompass por la “vía diplomática” y a encontrarle una “solución amigable” a la solicitud, explicó Santiago Palomo, vocero de la CC.

También se evita que el gobernante pueda declarar persona non grata al diplomático europeo, acción que no descartaba el Ministerio de Relaciones Exteriores si Suecia no cumplía con el cambio.

Santiago Palomo, vocero de la CC, fue quien dio a conocer la decisión del pleno de magistrados. / Edwin Bercián

Decisión dividida

El fallo se emitió por mayoría de tres a dos.

Los magistrados Gloria Patricia Porras, Bonerge Mejía y José Francisco de Mata Vela votaron a favor.

La presidenta de la corte, Dina Josefina Ochoa, y Neftalí Aldana fueron los que emitieron un voto razonado disidente.

Ochoa aseguró que su decisión razonada no “prejuzga sobre la idoneidad” del embajador Kompass.

La presidenta de la CC, Dina Josefina Ochoa, emitió un voto razonado disidente. / Edwin Bercián

Gobierno pidió cambio

La canciller, Sandra Jovel, solicitó la salida del diplomático el 10 de mayo.

Una de las razones fue porque él “llamó corrupta a la sociedad guatemalteca”. Eso ocurrió en enero de este año cuando Suecia donó US$9 millones para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Ese tipo de comentarios no es propio de un embajador”, dijo Jovel al informar sobre la solicitud.