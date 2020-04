Hillary Clinton oficializa su apoyo a Joe Bien, de cara a las elecciones en EE. UU.

La exsecretaria de Estado y excandidata presidencial estadounidense, Hillary Clinton, expresó este martes su apoyo formal al exvicepresidente Joe Biden, en su campaña rumbo a las elecciones de noviembre, donde competirá contra Donald Trump por el mando de la Casa Blanca.

"Quiero sumar mi voz a las muchas que te han apoyado para ser nuestro presidente", anunció Clinton en una reunión virtual con Biden.

El exvicepresidente, de 77 años, no es aún el candidato oficial del Partido Demócrata, ya que debe ser escogido en la Convención Nacional, pospuesta para agosto debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, Biden ya cuenta con el respaldo de figuras importantes del partido, como el del expresidente Barack Obama; el de su rival en las primarias, Bernie Sanders; el de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y ahora el de Clinton.

"Para mí este es un momento en el cual necesitamos un líder como Joe Biden", subrayó Hillary en el mitin virtual, en referencia a la situación de Estados Unidos, el país más afectado del mundo por el coronavirus, con más de un millón de casos confirmados.

"Me gustaría que fueras presidente ahora mismo", agregó en el encuentro virtual, en el que ambos rememoraron con camaradería los desayunos que compartían cuando trabajaban en el gabinete de Obama.

