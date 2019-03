Hillary Clinton descarta candidatura para las próximas elecciones en Estados Unidos

Hillary Clinton no se postulará para los comicios del próximo año en Estados Unidos.

La otrora secretaria de Estado descartó que vaya a presentar su candidatura para las elecciones de 2020, cuando se cumplen cuatro años de su escandalosa derrota ante Donald Trump.

“No voy a aspirar a la presidencia pero voy a seguir trabajando y expresándome y defendiendo lo que creo”, dijo Clinton el lunes, durante una entrevista con News 12, un canal local de Nueva York.

EXCLUSIVE: Hillary Clinton rules out 2020 bid for first time on camera in exclusive interview with News 12: https://t.co/ZqktMULBk6 pic.twitter.com/f9bwHBopui

— News12LI (@News12LI) March 5, 2019