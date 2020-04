Bernie Sanders abandona la carrera presidencial y deja vía libre a Joe Biden

El senador de Vermont, Bernie Sanders, anunció este miércoles que abandona la carrera por la nominación demócrata, en lo que representa el último capítulo de un sorprendente cambio de suerte en su campaña luego de un fuerte desempeño en los tres primeros estados que votaron en febrero.

Sanders, un senador de 78 años autodefinido como "socialista democrático", comunicó la decisión a su equipo durante una conferencia telefónica, según un comunicado de su campaña.

Posteriormente, el senador estadounidense compartió un video en sus redes sociales, en el que agradeció a sus simpatizantes por su apoyo y aseguró que, aunque finaliza la campaña, "la lucha por la justicia continúa".

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020