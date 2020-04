Pelosi anuncia su apoyo a Biden de cara a las elecciones de EE. UU.

La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció este lunes su apoyo al exvicepresidente Joe Biden, quien será el candidato demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Hoy me enorgullece apoyar a Joe Biden para presidente de Estados Unidos porque él será un extraordinario presidente", dijo la líder demócrata video difundido este lunes.

"Biden ha luchado por nuestro sistema de salud, por nuestras familias y por el futuro de nuestros hijos. A su trabajo, Joe aporta valores e integridad. Es una voz de la razón y resistencia, que luchará para el pueblo", añadió.

.@JoeBiden has fought for our health care, for our families & for our children’s future.

To his work, Joe brings values & integrity. He is a voice of reason & resilience who will fight #ForThePeople. Today, I am proud to endorse him for President of the United States. -NP pic.twitter.com/Qdc9vTgWHP

— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) April 27, 2020