Tras dejar su campaña, Sanders da su apoyo a Biden en la carrera presidencial de EE. UU.

El senador por Vermont, Bernie Sanders, oficializó este lunes su apoyo a Joe Biden, su antiguo rival por la nominación presidencial demócrata, en la carrera presidencial en Estados Unidos, asegurando que es tiempo de "unir fuerzas" para derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

"Debemos unirnos para vencer al presidente más peligroso de la historia moderna", dijo Sanders en Twitter, poco antes de hacer una aparición sorpresa en una transmisión en vivo de Biden, en la que dio su apoyo al exvicepresidente demócrata.

We must come together to defeat the most dangerous president in modern history. I'm joining @JoeBiden's livestream with a special announcement. https://t.co/AC3zh3ChX3

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2020