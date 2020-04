Obama da su respaldo a Joe Biden en la carrera presidencial en EE. UU.

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio el martes su apoyo a su excompañero de fórmula, Joe Biden, de cara a las elecciones de noviembre.

Obama, de 58 años, consideró a Biden, futuro candidato demócrata a la Casa Blanca, un hombre capaz de guiar a los estadounidenses en los "tiempos más oscuros", en referencia a la crisis por la pandemia de coronavirus que ha golpeado fuertemente al país norteamericano.

"Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento", dijo Obama en un video y en un comunicado de prensa.

For all of us who love this country and are willing to do our part to make sure it lives up to its highest ideals – now’s the time to fight for what we believe in. Join us at https://t.co/Kboaxi3MVL. And I’ll see you on the campaign trail as soon as I can.

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020