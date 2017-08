Jugador de la Liga Española se burla del Barcelona por perder el Clásico

Otra de las figuras de LaLiga Santander, el mediocampista ghanés de Las Palmas, Kevin-Prince Boateng, desató la polémica en las redes sociales tras publicar una serie de tuits burlándose del Barcelona por perder el Clásico del domingo ante el Real Madrid.

El volante africano no se guardó sus comentarios dirigidos especialmente para la directiva azulgrana, que hace apenas dos semanas confirmaba el traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain (PSG) por 222 millones de euros.

En uno de sus polémicos mensajes, Boateng ironizó sobre la marcha del brasileño y se preguntó si el combinado culé extraña su fútbol.

“¿Extrañan a Neymar? Solo estoy preguntando”, escribió el africano.

They miss Neymar???? Just asking lol — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) August 13, 2017

Se rinde ante Cristiano

Kevin-Prince Boateng también dejó espacio para enaltecer la figura de Cristiano Ronaldo después de que este anotara el 1-2 transitorio contra el Barcelona. El volante del equipo canario reconoció la calidad del “7” merengue y afirmó que hay que tenerle respeto.

“Ronaldo es tan bueno. Tienes que tenerle respeto”, escribió en otro tuit.

Hahahhha Ronaldoooo,he is so good you have to give him respect 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾 — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) August 13, 2017

Luego de que el portugués recibiera la segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado por el árbitro en el minuto 82 del partido, Boateng publicó un nuevo mensaje en su cuenta (@KPBofficial) y se mostró desconcertado por lo ocurrido.

“¿Qué está pasando? Él (Cristiano Ronaldo) acaba de matar mi tuit”, escribió refiriéndose al tuit en el que había alabado al actual Balón de Oro.

What is going on he just killed my tweet 😂😂😂😂😂 hahaha ronaldoooo — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) August 13, 2017

Real Madrid y Barcelona se enfrentarán de nuevo el miércoles, en la vuelta de la Supercopa de España (3-1). Los blancos serán locales y parten con la ventaja, pero no podrán contar con “CR7”, sancionado con cinco partidos por su expulsión y por empujar al árbitro. El que sí vuelve para ese partido es el croata Luka Modrić, quien no jugó la ida por una suspensión que databa de 2014.

Boateng, por su parte, iniciará la temporada el próximo 18 de agosto, cuando Las Palmas visiten al Valencia en la primera jornada de la Liga Española.

