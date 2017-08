Piqué revela la verdad sobre el tuit que escribió de Neymar

Desde que llegaste, te vi como mi hermano pequeño. Todo lo que hacías, tu forma de entender la vida y el fútbol. Éramos muy parecidos y conectamos enseguida. Ha sido un placer enorme tenerte a mi lado durante estos años. Me quedo con todos los momentos que hemos pasado juntos, dentro y fuera del terreno de juego. Estoy feliz de que lo hayas ganado todo vistiendo la camiseta del Barça. Esto quedará para siempre. Jugadores como tú hacen más grande este Club y su historia. Espero que te vaya genial en el futuro. Te mereces que los sueños que te quedan por cumplir se te hagan realidad en París. Y para terminar, recuerda hacer siempre lo que hacía nuestro amigo JC: MAGIA. Te quiero, Gerard.

