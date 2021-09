Ex vicepresidente Stein: No fue sorpresa que EE. UU. sancionara a Porras

Para el ex vicepresidente Eduardo Stein no fue sorpresa la decisión contra la fiscal general Consuelo Porras, pues desde hace tres meses declararon que ya no existía el voto de confianza.

Dos días después de que la fiscal general, Consuelo Porras, fuera incluida junto a su secretario general en una lista de “corruptos y antidemocráticos” por un sanción de los Estados Unidos, el ex vicepresidente Eduardo Stein, afirmó que se trató de un mensaje “duro y fuerte”.

Para Stein no fue una acción inesperada y recordó que hubo visitas de alto nivel desde que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala. Así lo expresó en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, donde indicó que no es conveniente opinar que la acción del gobierno de Biden no fue pensada o que no existió una investigación seria detrás.

“Es un mensaje muy fuerte, muy duro, por los términos en su contenido, por el nivel en el que viene, pero sobre todo por la historia de alertas que ya a fines de junio, públicamente, emitieron con un mensaje diciendo que ya no confiaban en el desempeño de la fiscal general. No fue sorpresa por lo tanto”, afirmó Stein.

Motivos detrás de la decisión de EE. UU.

El exfuncionario, quien ocupó el cargo como ministro de Relaciones Exteriores a entrada de este milenio, reconoce desde esa perspectiva cuáles son los temas de agenda que han sido y siguen siendo importantes para el país norteamericano.

Según su análisis se trata de un mensaje para la sociedad guatemalteca, pero también para toda la región, esto tomando en cuenta que “como todos hemos visto, a lo largo de años de relaciones internacionales”, Estados Unidos siempre mantiene dentro de sus prioridades su seguridad nacional interna. Es “parte de su radar constante”, afirmó.

No solo se trata de las visitas de Ricardo Zúñiga, Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, o de la administradora de USAID, Samantha Power. Para Stein, otros actores involucrados y de igual importancia son los guatemaltecos.

“Son temas públicos. La ciudadanía está consciente del tipo de manejo que la fiscal general ha hecho de casos de fiscales, de desviar la atención de algunos temas y, sobre todo, lo que varios grupos ciudadanos resienten, es que hay elementos a la vista que deben ser investigados de oficio (…) el Ministerio Público no se mueve porque nadie se mueve allí sin la instrucción, orden o autorización de la señora fiscal general”, afirmó.

Por ahora, aseguró que no se puede especular sobre materia comercial, pero considera que Estados Unidos tiene otros instrumentos para hacer sentir su incomodidad cuando sus relaciones bilaterales no están marchando bien. Recordó que Guatemala está suscrita a convenios internacionales, entre ellos sobre transparencia y lucha contra la corrupción.

Porras y sus actuaciones

También dijo que hay indicios que sugieren que Porras ha manejado asuntos internos y tomado decisiones, pero no por decisión propia sino afines a los intereses de la alianza oficialista.

#EUSancionesUSA Dr. Eduardo Stein Barillas, ex vicepresidente de Guatemala: "Criterios que forman parte de un conjunto de intereses que responden a la alianza oficialista en su conjunto, por lo que no fue extraño que el Presidente, que fue quien la nombró, saliera a defenderla" pic.twitter.com/3atVziyHio — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 22, 2021

Asistencia y cooperación bilateral

En ese contexto recordó que la relación con Estados Unidos se seguirá nutriendo, pues así como hubo visitas de alto nivel en el transcurso de los meses la cooperación social se ha mantenido, tal como la entrega de vacunas contra la Covid-19, siendo ese país el mayor donante hasta ahora.

