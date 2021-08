Jefa de USAID: “El MP debe dejar de ponerse al lado de los corruptos”

La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power, se pronunció tras el nombramiento de Curruchiche.

La administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) Samantha Power, criticó el nombramiento de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al asegurar que es un abogado “conocido por tomar represalias” contra defensores de la lucha contra la corrupción.

“Primero la Fiscal General despide a un fiscal contra la corrupción dedicado y ahora lo reemplaza con un abogado conocido por tomar represalias contra los defensores de la lucha contra la corrupción”, afirmó en su cuenta de Twitter.

En el mensaje, Power añadió que “el MP debe dejar de ponerse al lado de los corruptos y empezar a ponerse del lado de su gente”, citando una nota en referencia al cambio hecho por la fiscal general, Consuelo Porras, el pasado martes.

First #Guatemala AG fires dedicated anti-graft prosecutor from the anti-impunity body #FECI. Now replaces him with lawyer known for retaliating against anti-corruption advocates. @MPguatemala must stop siding w/ the corrupt & start siding w/ its people. https://t.co/79lzDIQCRp

— Samantha Power (@PowerUSAID) August 4, 2021