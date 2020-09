En la Asamblea General de la ONU, llaman a “evitar una nueva Guerra Fría”

Al inaugurar este martes la 75ª Asamblea General de la ONU, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, llamó a “hacer todo lo posible para evitar una nueva Guerra Fría”.

“Estamos avanzando en una dirección muy peligrosa”, alertó Guterres, al denunciar la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en el mundo.

Guterres también recordó que desde marzo llama al cese de hostilidades para facilitar la lucha contra la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Llegó la hora de dar juntos un nuevo impulso a la paz y a la reconciliación. Llamo a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos (bajo el liderazgo del Consejo de Seguridad) para lograr un alto el fuego mundial de aquí a fin de año”, añadió el secretario general.

Pese a las declaraciones de Guterres, Estados Unidos y China cruzaron duros ataques.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó duramente el manejo de la pandemia por parte de China. “Debemos hacer responsables a las naciones que liberaron esta plaga al mundo: China”, dijo el mandatario en un discurso virtual y pregrabado, en el cual prometió “distribuir una vacuna” y “poner fin a la pandemia”.

"We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world: China."#UNGA pic.twitter.com/gtrdzUWzp1

