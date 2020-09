Estados Unidos supera la barrera de los 200 mil muertos por coronavirus

Estados Unidos superó este martes la barrera de los 200 mil muertos por coronavirus (Covid-19), un nuevo hito sombrío a semanas de que el país decida si renueva el mandato del presidente Donald Trump, muy criticado por su manejo de la pandemia.

Según la Universidad Johns Hopkins, que lleva el recuento de referencia, al menos 200 mil 5 estadounidenses han muerto por Covid-19, y 6.86 millones se han contagiado.

Daily #COVID19 data trends for September 22, 2020:

📈 U.S. new cases: 52,070

🧪 U.S. positivity ratio: 4.78%

🇺🇸 New cases rising: TX, CA, FL

Note: large increase in TX cases



