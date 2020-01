EE.UU. enviaría a mexicanos al país para tramitar asilo

La administración del presidente estadounidense Donald Trump enviará a Guatemala a mexicanos solicitantes de asilo.

“Ciertos mexicanos que buscan protección humanitaria en Estados Unidos ahora pueden ser transferidos a Guatemala y tener la oportunidad de buscar protección allí”, le dijo a la agencia internacional “AFP” un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de ese país.

Lo anterior se hará posible porque en julio del año pasado el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

Este se puso en marcha el 21 de noviembre con la llegada del primer hondureño a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), ubicada en la zona 13 capitalina.

Tras la firma, Degenhart aseguró que la transferencia sería solo de hondureños y salvadoreños mayores de 18 años; sin embargo, en los vuelos han llegado niñas y niños.

La congresista estadounidense Norma Torres se pronunció en Twitter sobre la posibilidad del envío de mexicanos al país.

Sobre este tema, se intentó obtener una reacción del Ministerio de Gobernación y de la Cancillería pero hasta el cierre de esta edición no había sido posible.

.@realDonaldTrump would rather foist our challenges on other nations than show American leadership. #Guatemala cannot process or protect asylum seekers – expanding the toxic program of shipping them there just highlights Trump’s inability to lead. https://t.co/FXBo0SDg9A

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) January 6, 2020