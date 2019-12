Norma Torres reprocha política anti inmigratoria de Donald Trump

La congresista estadounidense Norma Torres, de origen guatemalteco, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Twitter sobre la muerte del adolescente Carlos Gregorio Hernández Vásquez y criticó la política anti inmigratoria del presidente de ese país, Donald Trump.

En la referida plataforma digital Torres escribió un mensaje y compartió el video de las últimas horas de Hernández Vásquez en el refugio de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en Weslaco, en Texas.

Las palabras escritas por la congresista describirían la desesperación y agonía del menor guatemalteco:

Cries for help & obvious agony of a 16-yr-old boy weren’t enough for medical care. @realDonaldTrump turns a blind eye again to deadly conditions at detention centers. Carlos’ death is despicable murder by neglect. #JusticeForCarlos #ChildAbuse #Not1More #FamiliesBelongTogether https://t.co/d9Y4DmEcBF

