Norma Torres tras reunión Trump-Morales “el presidente saliente corrupto de Guatemala”

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció en su cuenta de Twitter tras finalizada la reunión entre el presidente Jimmy Morales y su homólogo Donald Trump.

El encuentro se realizó en el salón Oval de la Casa Blanca, en Washington.

Torres hizo referencia al juicio que debate el Congreso de los Estados Unidos en contra de Trump, señalado de los delitos de abuso de autoridad y obstrucción al Congreso.

So while Congress debates #Impeachment, @realDonaldTrump is meeting with @jimmymoralesgt the corrupt outgoing pres of Guatemala. Once again, he's not hiding his true colors. #DefendOurDemocracy

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 17, 2019