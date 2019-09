EE.UU. “complacido” con la CC por dictamen del acuerdo migratorio

El Gobierno de Estados Unidos mostró su satisfacción por la revocatoria al amparo provisional que la semana pasada emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) sobre el acuerdo migratorio con ese país.

Dicho convenio ha sido denominado como “acuerdo de cooperación de asilo”, según dijo Mauricio Claver-Carone, asesor especial del presidente Donald Trump y director principal de la División de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., durante una llamada informativa con diferentes medios de comunicación.

“Importante el dictamen favorable de la CC que permite que siga adelante bajo ciertas condiciones que estamos dispuestos a acatar. Los pequeños detalles que faltan de nuestra parte están con los abogados”, respondió a Publinews.

Claver-Carone espera que el gobierno del presidente Jimmy Morales continúe con la ruta que le marcó la CC para ratificar y aprobar el convenio firmado.

Piden participación

El Gobierno de EE. UU. ha tenido conversaciones con el presidente electo, Alejandro Giammattei, y su equipo de trabajo, y ha solicitado que sea incluido en las conversaciones.

“Entendemos que quedan meses y (después) les tocará a ellos trabajar en ese proceso. Hemos pedido que se incluya al gobierno electo y su equipo y que se informe al pueblo de Guatemala”, añadió.

A principio de mes, Giammattei pidió al gobierno incluirlo en el proceso. De lo contrario, advirtió con “no ponerlo en vigor”.

Más negociaciones

Claver-Carone informó que el gobierno de su país está reforzando la frontera sur. Además, está negociando otros acuerdos de cooperación con México, El Salvador y Honduras, los cuales se ajustan a la realidad de cada nación.

La idea es reducir los flujos de emigración irregular, así como combatir las organizaciones criminales que se han estado lucrando de la trata de personas usando como herramienta “los agujeros” que existen en la ley sobre el asilo.

“No será permitida la emigración ilegal. No se permitirá la solicitud de asilos falsos. Se acabaron los tiempos de tergiversar la ley y poner en riesgo las vidas. Estamos en una nueva era”, indicó el asesor especial de Trump.

Análisis

Erwin Enrique Álvarez, integrante de la comisión legislativa de Relaciones Exteriores: “EE. UU. no tiene todo definido”

La CC definió un proceso legal y debe agotarse todo el procedimiento.

El acuerdo habla de la necesidad de completar los procedimientos en ambos países.

Considero que EE. UU. no tiene todo definido porque hay jueces federales que han tomado decisiones en contra de las acciones de Trump.

No hay claridad de los alcances ni de los compromisos adquiridos. Guatemala no tiene las condiciones para atender a personas de otros países porque no puede atender a nuestra población en salud y educación.

