Magistrada Ochoa no representó a la CC en la Casa Blanca

El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) Bonerge Mejía negó que se haya autorizado realizar una visita oficial a la Casa Blanca en representación de ese tribunal .

Aseguró que cualquier información emitida por cualquier magistrado o funcionario a título personal, “no es atribuible al pleno de la CC, que ejerce las funciones que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala con total independencia”.

La aclaración se hizo porque el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, informó que la semana pasada estuvo en la Casa Blanca y se reunió con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump.

Según dijo, en la cita también participó la magistrada de la CC Dina Ochoa. Aseguró que ambos hablaron sobre el último acuerdo migratorio firmado con ese país.

El periodista Jonathan Blitzer, de “The New Yorker”, confirmó en Twitter la reunión de Ochoa.

🚨Yesterday, 2 Guatemalan officials–including the chief magistrate of Constitutional Court, Dina Ochoa Escribá–came to DC to meet with Trump Administration. Later that day, according to Admin source, Constitutional Court changed its position on safe 3rd country agreement. 1/

