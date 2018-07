Trump publica una felicitación dirigida a Francia y se acuerda de Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, no fue el único mandatario en referirse en sus redes sociales al histórico triunfo de la selección gala en la Copa del Mundo.

Además del jefe de Estado francés, que empleó su cuenta oficial de Twitter para escribir un sentido "gracias" al equipo campeón, el presidente estadounidense, Donald Trump, compartió también un mensaje de felicitación.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament — one of the best ever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018