Trump sitúa a Rusia entre “enemigos” de Estados Unidos antes de cumbre con Putin

Antes de iniciar su gira europea, el presidente Donald Trump, había predicho que la etapa de Helsinki, donde se reunirá con Vladimir Putin, sería la "más sencilla". Pero sus últimas declaraciones podrían atenuar las esperanzas de distensión entre Washington y Moscú.

En una entrevista el sábado en la cadena CBS, y difundida este domingo, Trump estimó que Rusia, la Unión Europea (UE) y China eran, por diversas razones "enemigos" de Estados Unidos.

"Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio".

Donald Trump. Foto: AFP

"Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente, ciertamente son un enemigo. Pero eso no significa que sean malos. No significa nada. Significa que son competitivos", dijo en la entrevista.

Mientras abandonaba Escocia este domingo para dirigirse a Finlandia, Trump aseguró en su cuenta de Twitter: "Espero reunirme con el presidente mañana", lunes. Y agregó: "Desafortunadamente, sean cuales sean los resultados que yo obtendré en la cumbre (…) se me harán críticas a mi regreso diciendo que no fue suficiente".

Heading to Helsinki, Finland – looking forward to meeting with President Putin tomorrow. Unfortunately, no matter how well I do at the Summit, if I was given the great city of Moscow as retribution for all of the sins and evils committed by Russia… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

…know how to do is resist and obstruct! This is why there is such hatred and dissension in our country – but at some point, it will heal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

…know how to do is resist and obstruct! This is why there is such hatred and dissension in our country – but at some point, it will heal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

Puntos de fricción

Trump y Putin, cuyos gestos se observarán atentamente en todo el mundo, se reunirán en la capital finlandesa tras un fin de semana "deportivo".

Los dos mandatarios se reunirán primero a solas con sus intérpretes en el palacio presidencial, antes de sumarse a sus delegaciones respectivas para un almuerzo de trabajo. El día terminará con una rueda de prensa conjunta.

Donald Trump (izquierda) y Vladimir Putin. Foto: AFP

En víspera de la histórica cumbre, miles de personas se manifestaron el domingo en la capital finlandesa, convocadas por el colectivo "Helsinki Calling for Human Rights", integrado por decenas de oenegés y asociaciones.

"Capacidad para leer las personalidades"

¿Asumirá Trump ante Putin el papel de líder del "mundo libre" y le pedirá cuentas respecto a las cuestiones en que disienten? ¿O intentará halagar al dirigente ruso como hizo con el chino, Xi Jinping, e incluso con el norcoreano, Kim Jong-un?

"Putin ha demostrado su increíble capacidad para leer las personalidades", afirmó Alina Polyakova, del laboratorio de ideas Brookings Institution.

"Al fin y al cabo, ésa es la formación que recibió como oficial de los servicios de inteligencia, y creo que es especialmente habilidoso para detectar las debilidades".

Vladimir Putin. Foto: AFP

En una carta abierta para el presidente estadounidense, media docena de senadores demócratas le instaron a no negociar a solas con el líder del Kremlin.

*Con información de AFP