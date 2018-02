El Ejército asegura que el comandante Melgar Padilla tiene antejuicio

Por ser el presidente de un tribunal militar, el comandante de la policía militar de la Guardia de Honor, Érick Melgar Padilla, no podrá ser investigado por el caso “Manipulación de la justicia”, en el cual está involucrado el exfiscal Rony López.

El ministro de la Defensa, Luis Miguel Ralda, explicó que desde el 1 de enero de 2018 el comandante y hermano del diputado de FCN-Nación, Herbert Armando Melgar Padilla, goza de inmunidad, la misma a la que tiene derecho el presidente, Jimmy Morales, el vicepresidente Jafeth Cabrera, los diputados, magistrados y los ministros de Estado.

El antejuicio no es un nombramiento, este se le da cuando asume el cargo”, respondió Ralda al consultarle sobre el antejuicio del cual supuestamente goza el militar.

Ralda informó que si Melgar Padilla no se presenta este miércoles a más tardar a las 20 horas, el ejército lo podría declarar desertor y dar de baja.

La sanción se haría porque el comandante no se presentó a sus labores. La última vez que se le vio en la Guardia Militar fue el viernes, antes de que el MP solicitara una orden de captura y arraigo en su contra.

No responde las llamadas a su celular. He hablado con su esposa y con sus hijos y dicen que están preocupados, no saben nada de él”, agregó Ralda.