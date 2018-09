Ni Cristiano ni Messi asistirán a la gala de The Best

Ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. La gala de The Best, que se celebrará este lunes en el Royal Festival Hall de Londres, no contará con la participación de los dos mejores jugadores del mundo, luego de que ambos decidieran ausentarse de la ceremonia para quedarse con sus respectivos clubes.

Pese a estar nominado al premio a Mejor Jugador del año junto a Luka Modrić y Mohamed Salah, el astro portugués habría optado por no acudir a la gala debido a un "problema personal".

#Cristiano, ¿no hay dos sin tres?#Modric, maestro y capitán#Salah, su gran año goleador Un repaso a los méritos de los finalistas #TheBest2018 a través de las Visual Stories. 🚀 https://t.co/70XkauO8bU#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/Z323NRKuTp — FIFA.com en español (@fifacom_es) September 23, 2018

La noticia de la ausencia de Cristiano, único ganador del premio desde el cambio de formato en 2016, se confirma solo días después de su polémica expulsión durante el partido entre el Valencia y la Juventus, por la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Lee también: Una ola de memes desató la expulsión de Cristiano Ronaldo en la Champions

El luso vio la tarjeta roja en el primer tiempo del encuentro en Mestalla tras una disputa con el defensor Jeison Murillo. Aún está pendiente de determinarse el número de partidos con el que será sancionado el delantero.

A la falta de Cristiano se suma, además, la de Messi, quien tampoco viajará a Londres para presentarse al evento. De acuerdo con el diario Sport, el argentino, quien inicialmente tenía planeado asistir a pesar de no estar nominado, de última hora habría decidido ausentarse tras un "problema familiar".

Lionel Messi. Foto: AFP

En representación del Barcelona, acudirán a la gala el director deportivo azulgrana, Javier Bordas, y el director de Relaciones Institucionales y Deportivas, Guillermo Amor, señala Mundo Deportivo.

Lee también: Messi supera a Cristiano Ronaldo en la Champions y MisterChip desata la polémica

Los nominados

Además de Cristiano, Modrić y Salah, los tres aspirantes al galardón al mejor futbolista del año, también están nominadas Ada Hegerberg, Dzsenifer Marozsan y Marta, al premio a la Mejor Jugadora.

Por su parte, Zlatko Dalic, Didier Deschamps y Zinedine Zidane, buscan quedarse con el premio al Mejor Entrenador; Reynald Pedros, Asako Takakura y Sarina Wiegman hacen lo propio con el premio al Mejor Entrenador/a de fútbol femenino, y Thibaut Courtois, Hugo Lloris y Kasper Schmeichel al galardón como Mejor Guardameta.

También se conocerá el ganador del premio Puskas de la FIFA al mejor gol del año.