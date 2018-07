¿Habrá un nuevo ganador al premio The Best?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha revelado este martes la lista de candidatos, por categoría, a ganar el premio The Best.

En la categoría de Mejor Jugador del Año, Cristiano Ronaldo ha ganado el galardón en las tres ediciones previas que se han realizado. Ahora, tras ganar la décimo tercera Champions League con el Real Madrid, nuevamente podría repetir.

A continuación la lista por cada una de las categorías:

Candidatos al Mejor Jugador del 2018

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Kylian Mbappé

Harry Kane

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Saha

Raphael Varane

Candidatas a Mejor Jugadora del 2018

Lucy Bronze

Pernille Harder

Ada Hegerberg

Amandine Henry

Sam Kerr

Saki Kumagai

Dzesenifer Marozsan

Marta

Megan Rapinoe

Wendie Renard

Candidatos al Mejor Entrenador del 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherschesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane

Candidatos al Mejor Entrenador de un equipo femenino

Emma Hayes

Stephen Lerch

Mark Parsons

Reynald Pedros

Alen Stajcic

Asaka Takakura

Vadao

Jorge Vilda

Martina Voss-Teclenburg

Sarina Wiegman

¿Cuándo se entregarán?

Los premios Best de la FIFA, que recompensan al mejor jugador y al mejor entrenador de la temporada, se entregarán el 24 de septiembre, en Londres por segundo año consecutivo, anunció este jueves la FIFA.

El año pasado, sin sorpresas, Cristiano Ronaldo fue elegido mejor jugador y su entrenador en el Real Madrid, Zinedine Zidane, que acaba de anunciar su salida del club, mejor técnico.

Ronaldo y Zidane, que el sábado conquistaron su tercera Liga de Campeones consecutiva, figuran de nuevo entre los favoritos.

*Con información de AFP