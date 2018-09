Messi sorprende con su cambio de look después de dos años

El capitán del Barcelona sorprendió a todos en el entrenamiento de este viernes, al presentar una imagen renovada, no cambiaba de look desde hacía dos años.

Messi no solo es uno de los mejores futbolistas del mundo, con el correr de los años y su éxito alcanzado también se ha convertido en un ícono de la moda y en uno de los más seguidos en las redes sociales.

Por eso cualquier cambió en su aspecto es tema de conversación, y la mañana de este viernes lo hizo una vez más, al lucir un cambio de look, esta vez no fue el cabello o peinado, fue en la barba, la que no se recortaba desde hacía aproximadamente dos años.

Foto: Instagram

Y es que Leo decidió afeitarse, cuando falta poco para el partido ante el Girona en el Camp Nou, además en la previa a la gala de premiación de The Best, en la que no está nominado como el mejor jugador, pero asistirá porque puede quedarse con el premio Puskas.

Y fue el mismo Messi el que presumió su nuevo estilo este viernes, en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, en donde no hizo ningún comentario, solamente colgó tres fotos, y una más en una de sus historias, en donde se nota el cambio.

Solo en esa red social Messi suma más de 98 millones se seguidores,

El club también se dio cuenta del cambio de “la Pulga” y lo resaltó en sus redes sociales, “cambio de look”, escribió el Barcelona.