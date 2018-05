Salah rompe el silencio tras lesionarse y da pistas sobre si jugará o no el Mundial

A casi 24 horas de la final de la Champions, que le otorgó su decimotercer título europeo al Real Madrid, el astro egipcio Mohamed Salah, quien tuvo que ser sustituido apenas al minuto 30 del primer tiempo por una lesión en el hombro, rompió el silencio que había guardado desde ayer y quiso tranquilizar a la afición con un esperanzador mensaje en Twitter.

La estrella de la selección de Egipto, cuya participación en el Mundial de Rusia 2018 se puso en duda tras abandonar el césped del Olímpico de Kiev entre lágrimas, manifestó que tiene "confianza" en llegar a tiempo al torneo, aunque admitió que los pronósticos no son favorables.

El jugador africano hizo público su pensar a través de un mensaje compartido en su cuenta oficial @MoSalah. "Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de los pronósticos, tengo confianza en que estaré en Rusia para hacerlos sentir orgullosos a todos. Su amor y apoyo me darán la fuerza que necesito", escribió.

El egipcio acompañó su mensaje de una foto tomada el sábado, mientras abandonaba resignado la cancha y se secaba las lágrimas con su camiseta.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e

— Mohamed Salah (@MoSalah) May 27, 2018