Ramos envía un mensaje a Salah tras la lesión que puede dejarlo sin Mundial

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se tomó un tiempo para enviarle un mensaje a Mohamed Salah, luego de que un choque entre ambos, lesionó al egipcio y puede dejarlo sin Mundial.

Las críticas sobre la pronta salida de Salah en el partido de la final por la Champions League, llovieron en las redes sociales, y colocaron a Sergio Ramos como el culpable del golpe que se llevó la estrella del Liverpool.

Sin embargo, con un mensaje en sus redes, Ramos dejó ver que nada fue intencional y que desea una pronta recuperación para Mo Salah.

“El futbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera”, escribió Ramos.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 27, 2018