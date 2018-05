Portero del Liverpool recibe fuertes amenazas de muertes por errores en la final

A pesar de que Karius pidió perdón y confesó que no ha dormido pensando en sus errores, ha recibido fuertes amenazas de muerte, tras sus desaciertos en la final de la Champions League.

El portero alemán Loris Karius, pasó de la gloria, por estar en la final, al infierno, luego de que dos de sus errores terminaron en gol para el Real Madrid, que finalmente se quedó con el título de la Champions, con un triunfo por 3-1 sobre el Liverpool.

Esto le valió a Karius para recibir serias amenazas de muerte en las redes sociales, por lo que la policía británica se ha puesto en alerta.

El primer error de Karius (el del 1-0) fue un pase con la mano que interceptó el francés Karim Benzema y que metió el pie para enviar la pelota a la red. En el segundo (el 3-1), un disparo lejano de Gareth Bale dobló las manos de Karius y el balón se coló en el arco.

Karius, pidió perdón con lágrimas ante la afición, pero parece que eso no calmó los ánimos de algunos hinchas del Liverpool.

Varios de ellos lanzaron graves amenazas contra el arquero a través de las redes sociales. Algunos le han deseado que muera de cáncer o le han lanzado amenazas de muerte: "Espero que toda tu familia se muera" o "Voy a ir a matar a tu mujer".

"Nos tomamos muy en serio estos mensajes y cada uno de ellos será objeto de una investigación", declaró una portavoz de la policía de Merseyside.

"No puedo dormir. Las imágenes no dejan de pasar por mi cabeza una y otra vez. Lo siento profundamente y pido perdón a mis compañeros, a todos los aficionados y al conjunto del cuerpo técnico", tuiteó Karius.

…Thank you to our unbelievable fans who came to Kiev and held my back, even after the game. I don't take that for granted and once again it showed me what a big family we are. Thank you and we will come back stronger.

— Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018