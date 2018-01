El Barcelona se impone ante el Levante y reafirma su liderato en LaLiga

Con goles de Lionel Messi, Luis Suárez y Paulinho, el Barcelona mantuvo su paso demoledor en LaLiga Santander y dominó sin problemas a un modesto Levante que poco pudo hacer para aguantar los embates azulgranas en el Camp Nou.

Los locales se pusieron en ventaja apenas al minuto 12 del primer tiempo gracias a una volea de Messi que rozó el poste del portero guardameta antes de entrar.

El Levante intentó reaccionar, pero la figura del alemán Marc André Ter-Stegen, quien para muchos es hoy por hoy el mejor portero del mundo, fue determinante para evitar el tanto visitante.

El ariete uruguayo Luis Suárez apareció minutos antes del medio tiempo para marcar el 2-0 que ponía contra las cuerdas al cuadro granota.

La segunda mitad trajo oportunidades para ambos equipos, pero nuevamente Ter-Stegen se impuso para bloquear cualquier intento ofensivo del Levante.

El brasileño Paulinho sentenció la goleada en los minutos de descuento, aprovechando un pase desde la derecha y empujando la pelota al fondo de las redes.

⚽ 84' vs Getafe

⚽ 92' vs Athletic

⚽ 90' vs Leganés

⚽ 93' vs Levante

¡El partido no se acaba hasta que marca Paulinho! 😄#BarçaLevante pic.twitter.com/cqtYAi1XkN

— LaLiga (@LaLiga) January 7, 2018