Alexis Sánchez y Mesut Özil tendrían las horas contadas en el Arsenal

El técnico Arsène Wenger ha añadido otra preocupación más a los fanáticos del Arsenal, quienes ya tienen que lidiar con el tambaleante inicio de temporada en la Premier League. El entrenador francés no ha descartado la posibilidad de que el equipo tenga que desprenderse de dos de sus estrellas durante el invierno.

Se trata del chileno Alexis Sánchez y del alemán Mesut Özil, quienes, al parecer, tendrían todas las papeletas para abandonar el club en el próximo mercado de transferencias.

“Es posible”, indicó Wenger, en referencia a la posible venta de los dos futbolistas. “Una vez que estamos en este tipo de situaciones, hay que considerar todas las opciones”, añadió.

El timonel francés, no obstante, explicó que el Arsenal no ha fijado,“por el momento”, una fecha límite en las negociaciones de renovación de ambos jugadores.

“Siempre he dicho que el hecho de que no encontráramos un acuerdo el año pasado no necesariamente quiere decir que los jugadores quieran irse. Los dos (Sánchez y Özil) parecen felices aquí y espero que podamos encontrar una solución”.