Millonario fichaje del Manchester City se rompe el ligamento cruzado

Malas noticias para el Manchester City. Los dirigidos por Pep Guardiola se quedan sin la potencia y el desequilibrio de uno de sus defensas titulares debido a una importante lesión.

Se trata del francés Benjamin Mendy, quien llegó al Etihad Stadium durante el verano procedente del AS Mónaco, a cambio de 58 millones de euros.

El lateral zurdo sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo mantendría fuera de las canchas por alrededor de seis meses.

A través de un comunicado publicado en su página web, el Manchester City informó que Mendy va a ser operado este viernes.

“Después de los exámenes iniciales en Mánchester a inicios de esta semana, Benjamin viajó a Barcelona para ver a un doctor especialista, donde estudios posteriores de la rodilla confirmaron el alcance de la lesión”, informó el club.

Mendy sufrió un golpe en la rodilla el pasado sábado, durante el partido que enfrentó a los Citizens contra el Crystal Palace (5-0). El Manchester City es líder de la Premier League, empatado a 16 puntos con el Manchester United.

Guardiola había calificado la situación como un “gran revés” para su equipo. El entrenador no descartó el fichaje de otro lateral izquierdo durante el mercado de enero.

“Nuestra primera impresión es que (la baja) será larga; más larga de lo que pensábamos, lo cual es una pena”, dijo el español tras la victoria del martes contra el Shakhtar Donetsk (2-0), por la Champions League.

El jugador, por su parte, escribió un tuit en el que lamentaba la lesión, pero confirmó en que podrá regresar pronto a las canchas.

“Malas noticias, chicos, me voy a unir al FC Lesión en préstamo por unos cuantos meses debido a una rotura del ligamento cruzado anterior… Pero volveré pronto y más fuerte”, comentó.

Bad news guys 😞 ll be joining Injury FC on loan for a couple monthes with ruptured ACL… but will be back soon & stronger hopefully 🙏🏾

“Gracias a todos por los cálidos mensajes desde tras partido. Realmente los aprecio. Seguiremos en contacto”, añadió el jugador de 23 años en otro tuit.

Thank you all for the warm messages since the game ❤️ really appreciate. We keep in touch 🤙🏾 all behind my #SharkTeam now 🦈 #cmoncity

— Benjamin Mendy (@benmendy23) September 28, 2017