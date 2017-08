Manchester United confirma el regreso de Ibrahimovic

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic firmó el jueves un contrato por un año con Manchester United, y afirmó que “volví para terminar lo que empecé” con ese club inglés.

“Ibra” anotó 28 goles en 46 partidos con United la temporada pasada, pero fue dado de baja en el verano tras sufrir una grave lesión de rodilla en abril.

Ibrahimovic se ha estado rehabilitando de la lesión en las instalaciones de United en los últimos meses, y convenció al club para que le ofreciera un nuevo contrato.

“Siempre fue mi intención y la del club que me quedase”, dijo el goleador de 35 años. “Estoy ansioso por salir a la cancha en Old Trafford, pero también sé que tengo que tomarme mi tiempo para estar seguro que esté listo”.

He's not finished yet – @Ibra_official has signed a new one-year contract with #MUFC! https://t.co/ATiksSrLDT pic.twitter.com/PDh9fDEgrg

— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2017