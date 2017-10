Cristiano y Messi lideran la lista de nominados al Balón de Oro

Cristiano Ronaldo, actual poseedor del Balón de Oro, aspira a conseguir este año su quinto galardón, el cual le permitiría empatar a su colega argentino, Lionel Messi.

Entre el sudamericano (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) y el luso (2008, 2013, 2014, 2016) se han repartido este premio desde hace nueve años.

La lista completa de nominados fue revelada por la revista France Football a lo largo de todo este lunes.

The 30 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football ! #ballondor pic.twitter.com/TBRQwRvo4E

