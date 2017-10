El Real Madrid confirma el alcance de la lesión de Gareth Bale

Siguen las malas noticias para el Real Madrid en el tema de lesiones. A las ya sensibles bajas de jugadores como Marcelo, Theo Hernández y Dani Carvajal, ahora se une la del galés Gareth Bale, quien sufre una lesión en la pierna izquierda.

El extremo fue sometido a una serie de pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, las cuales determinaron un “edema sin rotura fibrilar en el sóleo”, afirmó el club blanco en un breve comunicado.

En el texto, el Madrid se limitó a afirmar que el jugador está “pendiente de evolución”, aunque, según la prensa española, Bale podría estar fuera de las canchas por alrededor de dos semanas.

Bale no pudo completar el encuentro de Champions League del pasado 26 de septiembre contra el Borussia Dortmund, que el Real Madrid ganó en condición de visitante por marcador de 1-3. Tampoco estuvo disponible para el partido de Liga del pasado domingo contra el Espanyol (2-0).

El futbolista, no obstante, viajó a Gales para concentrarse con su selección de cara a los partidos ante Georgia e Irlanda, decisivos para conseguir la clasificación de su país al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, la Federación Galesa (FAW) anunció el martes que Bale abandonaría la convocatoria y se perdería ambos duelos. Tom Bradshaw, delantero del Barnsley, será su reemplazo.

SQUAD UPDATE: @GarethBale11 is ruled out of forthcoming #WCQ and will be replaced by @tombradshaw92. #GEOWAL #WALIRL https://t.co/gTAY9GrZzF

— Wales (@FAWales) October 3, 2017