SummerSlam podría traer el regreso de una de las leyendas de la WWE

Cuatro largos meses han pasado desde que se llevara a cabo la trigésima tercera edición de Wrestlemania. El evento más grande del entretenimiento deportivo tuvo combates memorables, regresos inesperados y un amargo desenlace que entristeció a buena parte de la fanaticada.

El Undertaker, uno de los luchadores más admirados y reconocidos de los últimos tiempos, perdía el main event de la noche ante un dominante Roman Reigns, y abandonaba el Camping World Stadium, de la ciudad de Orlando, con una sobrecogedora postal en la que se le veía dejando su famosa indumentaria sobre el ring.

After The #Undertaker 's #WrestleMania 33 exit, @WWE Superstars took to social media to pay tribute to The #Deadman : https://t.co/D70yU2YNa3 pic.twitter.com/HZdveJAns8

Todo apuntaba a que “El Enterrador” le estaba diciendo adiós al universo de la WWE, y aunque se pronunció en las redes sociales agradeciendo el apoyo que recibió tras el evento, nunca se emitió un comunicado oficial confirmando su retiro.

Esto, sumado a sus constantes menciones en los programas semanales de RAW, ha generado una serie de rumores que afirman que los fanáticos aún no han visto lo último del Undertaker en la WWE.

El más reciente surgió a partir de las declaraciones de Dave Meltzer para Wrestling Observer Radio, citadas por Ringside News. Meltzer sugirió que un breve regreso del “Enterrador” estaría muy cerca de ocurrir. Concretamente, en el PPV del próximo 21 de agosto, SummerSlam.

El “evento más caliente del verano” podría traer consigo una aparición especial del famoso luchador, y esta podría costarle el título a uno de los cuatro luchadores que pelearán por el campeonato Universal esa noche.

El damnificado sería el propio Roman Reigns, quien en SummerSlam tratará de arrebatarle el cinturón a Brock Lesnar en una lucha de cuatro esquinas que también tendrá a Samoa Joe y a Braun Strowman.

Los rumores señalan que el Undertaker aparecería durante ese combate solamente para arruinarle la oportunidad a Reigns, quien no ha parado de alardear sobre lo ocurrido en Wrestlemania, algo que no tendría muy contento (dentro del kayfabe) al “Enterrador”.

No matter who comes and who goes there will never be other legend like me best believe that!

— The Undertaker (@WWEMarkWCalaway) July 29, 2017