VIDEO. Luchador "intenta matar" a su rival en un evento de la WWE

Se trataba de una de las peleas más esperadas del evento ‘Great Balls of Fire‘, llevado a cabo el domingo en el American Airlines Center, de Dallas, Texas. Roman Reigns y Braun Strowman, dos de los luchadores más poderosos del róster de la WWE se enfrentaron en una salvaje lucha de ambulancias para poner fin a su dramático feudo.

La pelea fue larga y cruenta, dejando a ambos luchadores golpeados y exhaustos. Finalmente, fue Strowman quien se alzó con la victoria al esquivar una lanza de Reigns, quien terminó metido dentro de la ambulancia y por consiguiente perdió el combate.

El ‘Perro Grande‘, sin embargo, no estaba dispuesto a irse sin desquitarse del ‘Monstruo entre hombres’ y decidió darle una lección que nunca olvidaría. Pese a que la lucha ya había terminado, Reigns salió del vehículo y arremetió con un brutal ataque que terminó con Strowman metido en la parte trasera del automóvil. Acto seguido, sacó a golpes al conductor del vehículo y fue él quien lo condujo hacia la entrada del coliseo, donde ocurrió lo inimaginable.

Invadido por la furia (siempre dentro del kayfabe de su personaje), Reigns puso en retroceso la ambulancia y la estrelló contra un contenedor, con la única intención de hacerle el máximo daño posible a Strowman.

El enorme luchador de dos metros de altura tuvo que ser rescatado por bomberos, quienes emplearon las ‘mandíbulas de la vida’ para abrir la puerta del vehículo, atascada tras el choque, y así sacarlo.

Strowman, sin embargo, se negó a recibir asistencia médica y abandonó el lugar con el rostro ensangrentado.

Cabe resaltar que la violenta escena fue parte de un guión creado por los escritores de la empresa y que en ningún momento estuvo en peligro la vida de Adam Scherr (nombre real de Braun Strowman). De hecho, tras el PPV, algunos fanáticos afirmaron que Strowman ni siquiera se encontraba en la parte trasera de la ambulancia, y que se empleó un juego de tomas para hacerle creer al público que así había ocurrido.

En el kayfabe (término utilizado para describir la naturaleza ficticia de algunos acontecimientos en la lucha libre, como por ejemplo sus storyllines), sin embargo, la realidad es otra, ya que el peronaje de Reings llevó al máximo su odio por el ‘Monstruo entre hombres’, al punto de, en palabras de algunos fans del wrestling, “intentar matarlo“.

Crean una petición para arrestar a Roman Reigns

Pese a que es conocido que los combates de WWE siguien un guión y que (aunque el peligro en las maniobras es real) se trata de un show de entretenimiento, algunos fanáticos se tomaron muy en serio lo ocurrido el domingo en Texas.

De hecho, fue tal la “molestia” de algunos con lo hecho por Roman Reigns que incluso se creó una petición en Change.org para pedir la captura y encarcelamiento del luchador samoano.

“Roman Reings dejó a una víctima herida atrapada dentro de la ambulancia por alrededor de 10 minutos. Tenemos que lograr que lo arresten“, se leía en la petición que ya contaba con más de 1 mil 900 firmas.

Foto: Captura de pantalla / Change.org

El usuario Jack B, creador de la petición, explicó tiempo después que se trataba únicamente de una broma y tildó de “idiotas” a los que habían creído que se trataba de una solicitud real. Además, se quejó de que muchos internautas denunciaron su cuenta de Twitter tras haber creado la petición.

“Posdata: Para esos fans de WWE que no pueden soportar una broma y que reportaron mi cuenta de Twitter, les aclaro que esto es claramente una broma y ustedes son unos idiotas por creérsela (…) Pero está bien, no me importa, arruinen la broma solo por no entenderla“, escribió.