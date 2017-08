Ronda Rousey estaría cerca de cambiar la UFC por la WWE

Meses después de su derrota ante Amanda Nunes (su segunda consecutiva después de perder el invicto contra Holly Holm), la californiana Ronda Rousey estaría cerca de poner fin a su etapa en las artes marciales mixtas para iniciar una carrera en la lucha libre profesional.

Lee también: Filtran fotos sin ropa de campeona de la UFC Ronda Rousey

Según medios especializados en wrestling, la peleadora ya habría dado el “sí” a la WWE y muy pronto podría comenzar a entrenar. De hecho, se habla de que incluso ya tendría designado a un entrenador para ayudarla en sus inicios en la empresa de Vince McMahon.

El elegido es nada más y nada menos que The Bryan Kendrick, quien actualmente forma parte de la marca RAW y de la división Crucero de la compañía.

En declaraciones citadas por ABC, el presidente de la UFC, Dana White, deslizó que Rousey estaría pensando en “pasar al siguiente capítulo de su vida”.

“Creo que la gente se da cuenta realmente de que posiblemente se retirará. No es que tenga que hacerlo, pero es cómo Ronda Rousey piensa, es muy competitiva y no le gusta perder. Ahora va a pasar al siguiente capítulo de su vida, casarse y tener hijos. No es triste, es solo lo que ella quiere”.