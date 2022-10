César Conde deja de ser el jefe del Laboratoria Nacional de Salud

Se confirmó que Conde dejó el cargo desde el jueves, 27 de octubre de 2022.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) destituyó a César Conde como jefe del Laboratorio Nacional de Salud (LNS). Hasta el momento se desconocen los motivos del cambio y quien lo sustituirá.

Se confirmó que Conde dejó el cargo desde el jueves, 27 de octubre de 2022. Misma fecha en la que el MSPAS anunció la destitución de Marco Antonio Barrientos como director ejecutivo del Hospital Roosevelt.

El jueves se confirmó que Marco Antonio Barrientos fue destituido como director ejecutivo del Hospital Roosevelt. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) agradeció “el enorme esfuerzo realizado” por el Dr. Barrientos, quien desde 2017 estuvo al frente del hospital.

El MSPAS no dio más detalles de la destitución del médico. El puesto de director ahora está a cargo de quien fungía como subdirector técnico de ese hospital. Se trata del Dr. Juan Roberto Castro.

“Les agradezco mucho, me voy triste de acá y me voy triste por ustedes porque todos trabajamos como familia. Todos trabajamos por el bien común por todos esos pacientes que están allá arriba. Les agradezco por la ayuda que me dieron para que este hospital llegara a ser lo que es por ustedes”, fueron las palabras de Barrientos cuando se despidió del personal del Hospital Roosevelt.