OMS suspende temporalmente ensayos clínicos con hidroxicloroquina contra el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes, como medida de precaución, la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países para luchar contra el nuevo coronavirus (COVID-19).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que esta decisión se debe a la publicación de un estudio en la revista médica The Lancet, que considera ineficaces y hasta contraproducentes los usos de la cloroquina y sus derivados.

El funcionario precisó que los ensayos se suspendieron desde el sábado, un día después de la publicación de la investigación.

"The authors reported that among #COVID19 patients receiving the drug, when used alone or with a macrolide, they estimated a higher mortality rate"-@DrTedros

