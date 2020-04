OMS “responde” a Trump, tras anuncio sobre suspensión de fondos

Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que cortará los fondos de su país a la OMS, el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesu, pareció responder por medio de un tuit, señalando que "no hay tiempo que perder" en relación a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

A través de la red social, el director de la Organización Mundial de la Salud recalcó que la "única preocupación" de la OMS es salvar vidas.

There is no time to waste. @WHO ’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4

Tras enviar su mensaje en la red social, Tedros retuiteó varios mensajes de apoyo de políticos, científicos o ciudadanos anónimos.

"He trabajado en la OMS durante 10 años sobre la viruela, la polio, la ceguera o la ayuda a las víctimas de tsunami. He trabajado con seis directores generales. Para mí el doctor Tedros y Gro Brundtland han sido los mejores. Hay una verdadera campaña política contra él", estimó, por ejemplo, el epidemiólogo estadounidense, Larry Brilliant.

I worked for @WHO for 10 years—on smallpox, polio, blindness, tsunami relief. I’ve worked with six DGs. I found @DrTedros and Gro Brundtland the best. There is a very political campaign now against @DrTedros. It is wrong. We need this good man and great public health leader. https://t.co/GBcghcq5Da

— Larry Brilliant MD, MPH (@larrybrilliant) April 10, 2020