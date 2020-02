Vicenta Jerónimo: “Mi postulación la hizo el pueblo, soy su voz en el Congreso”

¿Por qué decidió participar en la política?

Durante muchos años trabajé con las organizaciones sociales, promoviendo la participación de las mujeres en la política, la defensa de los derechos de los pueblos originarios y de la madre tierra.

En las bases nos cansamos de exigir y de ver que nuestras demandas no eran atendidas por los gobiernos, por eso fundamos el MLP.

Mi postulación la hizo el pueblo, a él represento. Estoy cumpliendo la misión que me asignó, soy su voz en el Congreso.

¿Qué buscarán en el Organismo Legislativo?

Queremos una Asamblea Nacional Constituyente para hacer un cambio estructural en Guatemala.

Buscamos trabajar en 14 ejes temáticos: Modelo de Estado, derechos humanos, derechos colectivos de los pueblos, principios éticos, bienes comunes, sistema político, sistema económico, sistema de salud, sistema judicial, sistema de seguridad, sistema educativo, sistema de comunicación, religión y espiritualidad, así como tierra, agua y territorio.

¿Ya definieron cómo trabajarán?

Vamos a legislar, pero también haremos análisis a las propuestas. En los próximos días daremos a conocer qué significa declarar a los pandilleros como terroristas.

Vamos a acompañar a las comunidades, intermediaremos por ellas porque nunca han sido tomadas en cuenta. También vamos a fiscalizar.

Vicenta Jerónimo fue electa diputada al Congreso en los comicios de 2019. / Foto: Edwin Bercián

¿En qué están haciendo actualmente?

Los territorios nos demandan reconocer el derecho de la madre tierra, por eso presentaremos una iniciativa de ley.

En la actualidad se mira la naturaleza como un bien de explotación y no como un ser con derechos propios. Nuestra propuesta irá enfocada a que no se tomen decisiones sobre explotar los bienes naturales como materia prima, sino que se considere que el buen vivir es una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. En la medida en que el medioambiente esté sano, las personas también lo estaremos.

Otro tema que urge en las bases son las radios comunitarias, además que los funcionarios no gocen del derecho de inmunidad, no les va a gustar a muchos, pero es una promesa de campaña.

En el Congreso se empezó a discutir los beneficios que reciben los diputados pagados con fondos públicos. La primera que lo planteó fue usted, ¿se imaginó algo así?

Desde la campaña nos comprometimos a mantener nuestros estilos de vida sencillos y a rechazar beneficios personales pagados con dinero público. Nosotros proponemos que ese dinero se utilice para atender las necesidades de la población, principalmente la inseguridad alimentaria y la salud de los más necesitados.

Renuncié al uso del teléfono celular con saldo con llamadas ilimitadas y 40 gigas de internet, al seguro médico y de vida, al fondo rotativo de caja chica de bancada de Q2 mil mensuales y a más de la mitad del personal del Congreso al que tenemos derecho.

No he aceptado comida en las reuniones de jefas y jefes de bloque o del pleno y solicité no agendar reuniones a la hora de almuerzo para evitar ese gasto (esto último no fue aprobado).

No es justo que como diputados generemos más gastos públicos cuando tenemos un salario. Los trabajadores en el campo tienen salarios de hambre y a pesar de eso mantienen a sus familias.

La diputada Vicenta Jerónimo ha renunciado a varios beneficios que le paga el Congreso a sus legisladores. / Foto: Edwin Bercián

¿Han identificado aliados en el Congreso?

Lo estamos analizando. El MLP va a proponer, aunque no nos apoyen, esa es la decisión de los pueblos. Plantearemos los temas y ahí se verá quiénes son quiénes. Estamos en el Congreso, pero no llegamos solos, el pueblo es el que nos dio el voto y debemos responder.

¿Se ha sentido discriminada en el Congreso?

Hasta ahora no, pero, si pasa, puedo denunciarlo. Tengo la educación y el respeto desde mi territorio y desde los pueblos y lo llevaré en donde esté. Sigo siendo campesina, mujer indígena y defensora, y eso no cambiará.

Hay quienes vinculan al MLP con el robo de energía eléctrica, ¿qué responde a eso?

Es un tema directo a un movimiento que lucha y defiende los intereses de los recursos naturales. El MLP viene de los pueblos. Las acusaciones son parte del sistema neoliberal que busca ponernos mal ante toda la población.

Vicenta Jerónimo representa al MLP en el Congreso de la República. / Foto: Edwin Bercián

